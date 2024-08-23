Advertisement

لبنان

بالقذائف المدفعية... هذا ما استهدفه "الحزب"

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1237978-638600216957137117.jpg
Doc-P-1237978-638600216957137117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من يوم الجمعة 23-8-‏‏2024 تموضعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2024-08-23
08:19 | 2024-08-23
08:18 | 2024-08-23
08:12 | 2024-08-23
08:09 | 2024-08-23
08:01 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24