بالقذائف المدفعية... هذا ما استهدفه "الحزب"

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من يوم الجمعة 23-8-‏‏2024 تموضعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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