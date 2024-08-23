Advertisement

لبنان

يوم غد.. هذا ما ستشهده النبطية

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1237982-638600222708353369.jpg
Doc-P-1237982-638600222708353369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

عند حوالى الساعة 20,30 من يوم السبت 24-8-2024، سيتم إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة النبطية، ويتخلّلها تنظيم مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة، ومن المتوقع أن يشارك عدد غفير من المواطنين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 18,30 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، تدابير سير، وفقاً لما يلي:
Advertisement

أولاً: منع وقوف ومرور السيارات في الشوارع التالية:

شارع محمود فقيه من مطعم العجمي حتى السريّة القديمة.
شارع السراي من السراي الحكومي حتى الساحة العامة.
الشارع الممتد من الجانتينا حتى أوبتيك مروة.
شارع السريّة القديمة باتجاه مستشفى الجنوب – محطة المقدم حتى الساحة العامة.
مدخل بئر القنديل – السرية القديمة
ثانياً: تحويل السير:

من مفرق استراحة النانا باتجاه بئر القنديل وبالعكس.
مدخل بئر القنديل – السريّة القديمة.
طلعة ميكي ماوس.
مفرق طلعة حي البياض غربًا.
ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحولوا سيرهم عبر:

-  مفرق كفرجوز/تول، للقاصدين بلدات: حاروف، زبدين، تول، جبشيت، القصيبة والقرى المجاورة.

- مفرق كفرمان/المئذنة أو عبر جادة الرئيس نبيه بري: للقاصدين بلدات: النبطية الفوقا، كفرتبنيت ومنطقتي مرجعيون وحاصبيا.

- مفرق زبدين (الميتم) للمتوجهين من قرى: شوكين، ميفدون، عدشيت والقصيبة باتجاه بلدة تول.

لذلـك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2024-08-23
08:19 | 2024-08-23
08:18 | 2024-08-23
08:12 | 2024-08-23
08:09 | 2024-08-23
07:53 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24