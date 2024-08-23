القاضي حجار يستمع الى رئيس الحكومة بملف انقطاع التيار الكهربائي



بعد أن قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إخبارا الى النيابة العامة التمييزية في موضوع ازمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مختلف المناطق اللبنانية قبل ايام، وبناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، انتقل القاضي الحجار الى السرايا اليوم، واستمع الى رئيس الحكومة في موضوع الاخبار المذكور.

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