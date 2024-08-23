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لبنان

كانا يمارسان هواية الصيد.. شاهدوا ما حصل معهما بالصور

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:09
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ضل شابان طريقهما أثناء ممارستهما لهواية الصيد في اعالي جبال الضنية محلة القلعة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
وتمكنت فرق الاسعاف والانقاذ في جهاز الطوارئ والاغاثة من انقاذهما. 
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