كانا يمارسان هواية الصيد.. شاهدوا ما حصل معهما بالصور

ضل شابان طريقهما أثناء ممارستهما لهواية الصيد في اعالي جبال الضنية محلة القلعة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتمكنت فرق الاسعاف والانقاذ في جهاز الطوارئ والاغاثة من انقاذهما.