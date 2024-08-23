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لبنان

قائد الجيش عرض للتطورات في الجنوب مع نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:19
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي للعمليات الجنرال Thierry Garreta، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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