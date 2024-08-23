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لبنان
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا.. وملف الكهرباء حضر بقوة
Lebanon 24
23-08-2024
|
08:18
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بعد أن قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إخبارا الى النيابة العامة التمييزية في موضوع ازمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مختلف المناطق اللبنانية قبل ايام، وبناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، انتقل القاضي الحجار الى السرايا اليوم، واستمع الى رئيس الحكومة في موضوع الاخبار المذكور.
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المجلس الاعلى للجمارك
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا للبحث في ملف الجمارك في السرايا اليوم ، شارك فيه كل من رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي،المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري،مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة،واعضاء من المجلس الاعلى للجمارك.
وتم خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق بين دوائر وزارة المال والجمارك.
وزير الخارجية
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ،وبحث معه في اخر الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"،اضافة الى مواضيع ادارية تخص الوزارة.
وزير العدل
كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة العدل.
وزير الشباب والرياضة
واستقبل رئيس الحكومة وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الذي استأذنه بالسفر إلى الأردن على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد يوم الاربعاء في 28 اب في عمان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والامن والسلام".
النائب البستاني
وإستقبل رئيس الحكومة النائب فريد البستاني الذي قال بعد اللقاء:" عرضت مع دولة الرئيس مواضيع مطلبية وخدماتية تخص منطقة الشوف، ومنها ملف مستشفى دير القمر الحكومي وضرورة العمل على تشغيله في اسرع وقت ممكن لحاجة المنطقة له. كما عرضت لموضوع جسر سرجبال - الجاهلية بعد تعرضه لأضرار جراء العواصف، اضافة الى قضية تدعيم جوانب نهر الدامور، وكانت مناسبة اثنيت على عمل وزارة الداخلية من خلال الأجراءات المتخذة من قبلها بالنسبة لملف النافعة."
مسجدا التقوى والسلام
وأجرى رئيس الحكومة اتصالين بكل من امام مسجد التقوى في طرابلس الشيخ سالم الرافعي وامام مسجد السلام في طرابلس الشيخ بلال باودي في مناسبة الذكرى الحادية عشرة لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، مستذكرا ارواح الشهداء.
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