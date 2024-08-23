Advertisement

لبنان

"الجنرال عندو مصيبة بالبيت"... نعيم عون عن باسيل: متورّط بالفساد و"غرقان"

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1237994-638600241236491880.jpg
Doc-P-1237994-638600241236491880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" نعيم عون أن رئيس التيار جبران باسيل "متورّط بالفساد و"غرقان"، أمّا الجنرال ميشال عون فهو غير متورّط، إنّما مشكلته أنّه يُغطّي على باسيل، بمعنى "عندو مصيبة بالبيت وأخذ خيارات وصّلته لهون".
Advertisement

وفي حديث للـMTV قال عون: "الفرق بين "التيار الوطني الحر" والتيارات الأخرى أنّ الأخيرة يُمكن أن تُحاورها على عكس الأوّل الذي يلجأ فوراً إلى الشّتائم"، لافتاً إلى أن "مشكلتي مع الطبقة السياسية اليوم كمواطن لبناني هي الكذب والإشكالية الكبيرة عند "التيار الوطني الحر" تكمن في أنّه يدّعي الاختلاف ويعتبر نفسه مختلفاً عن الآخرين "ما فيك تكذّب على العالم".

وعلى صعيد آخر، اعتبر عون أن "الحرب لن تتوسّع والأمور ستبقى مضبوطة برأيي لعوامل عدّة خصوصاً أنّ إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهداف بحرب غزة ولا يُمكنها تغيير المعادلة مع لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-08-23
09:58 | 2024-08-23
09:56 | 2024-08-23
09:42 | 2024-08-23
09:38 | 2024-08-23
09:36 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24