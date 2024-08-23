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أكد القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" نعيم عون أن رئيس التيار جبران باسيل "متورّط بالفساد و"غرقان"، أمّا الجنرال ميشال عون فهو غير متورّط، إنّما مشكلته أنّه يُغطّي على باسيل، بمعنى "عندو مصيبة بالبيت وأخذ خيارات وصّلته لهون".وفي حديث للـMTV قال عون: "الفرق بين "التيار الوطني الحر" والتيارات الأخرى أنّ الأخيرة يُمكن أن تُحاورها على عكس الأوّل الذي يلجأ فوراً إلى الشّتائم"، لافتاً إلى أن "مشكلتي مع الطبقة السياسية اليوم كمواطن لبناني هي الكذب والإشكالية الكبيرة عند "التيار الوطني الحر" تكمن في أنّه يدّعي الاختلاف ويعتبر نفسه مختلفاً عن الآخرين "ما فيك تكذّب على العالم".وعلى صعيد آخر، اعتبر عون أن "الحرب لن تتوسّع والأمور ستبقى مضبوطة برأيي لعوامل عدّة خصوصاً أنّ إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهداف بحرب غزة ولا يُمكنها تغيير المعادلة مع لبنان".