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لبنان

"أوجيرو": عطل في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:39
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أفادت هيئة "اوجيرو عبر منصة "اكس" بان "عطلا طرأ في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على  المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة  وعدد من المناطق المجاورة ".
واشارت الى ان "فرقنا تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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"أوجيرو":

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