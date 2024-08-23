"أوجيرو": عطل في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات

أفادت هيئة "اوجيرو عبر منصة "اكس" بان "عطلا طرأ في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة ".

واشارت الى ان "فرقنا تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".