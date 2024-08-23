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لبنان
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت
Lebanon 24
23-08-2024
|
08:45
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أعلنت لوفتهانزا، كبرى شركات الطيران الأوروبية،اليوم أنها ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من أيلول، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة، كما نقلت "فرانس برس".
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ومع ذلك أكدت المجموعة الألمانية أنها ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 آب، موضحة أنها ستستخدم "ممرا في شمال المجال الجوي العراقي" للوصول إلى أربيل.
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