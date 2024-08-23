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لبنان

موسى تابع مع الدفاع المدني والجيش عملية اخماد الحريق على اطراف مغدوشة

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:36
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علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ميشال موسى في بيان، على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم بين بلدة الغازية وتلال بلدة مغدوشة، ووصفه بالهائل، واشار الى انه تواصل مع "المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار الذي امر بتوجه آليات الاطفاء الى المكان لاهماد الحريق والحؤول دون توسعه"، وقال: "تواصلت مع غرفة العمليات في الجيش اللبناني التي هي على تماس مع فرق الدفاع المدني لتطويق النيران باسرع وقت ممكن حماية لارواح المواطنين ووممتلكاتهم"، وطالب الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق لكشف اسبابه"، مؤكدا انه سيتابع الموضوع "مع القوى الامنية والاجهزة القضائية لانزال اشد العقوبات اذ ما تبين ان هناك مفتعلين تسببوا باندلاعه".
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