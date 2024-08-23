بيرم: كلّ ما نقدّمه هو لخدمة الإنسان في المجتمع المقاوم

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وقال مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية الدكتور حمزة شرف الدين: "هذا العام أصررنا على أن تكون هذه المحطة حاضرة كي نكون في خدمة الأهالي ولنؤكد أننا حاضرون في كلّ ساح". رعى وزير العمل مصطفى بيرم الاحتفال الذي نظمته التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله"، لافتتاح المعرض السنوي للقرطاسية واللوازم المدرسية والمكتبة المجانية لإعارة الكتاب المدرسي، في مدينة النبطية بحضور شخصيات وفاعليات.وقال مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الثانية الدكتور حمزة شرف الدين: "هذا العام أصررنا على أن تكون هذه المحطة حاضرة كي نكون في خدمة الأهالي ولنؤكد أننا حاضرون في كلّ ساح".

أضاف: "هذه المحطة من أهم المحطات التي يجب أن نقف فيها إلى جانب أهلنا وناسنا، وإن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية" .



وختم: "الغاية من هذا المعرض تقديم السّعر والنوعية الأفضل لأهلنا" .



بدوره، قال وزير العمل: "لبّيت الدعوة لهذا الإفتتاح لرمزية مدينة النبطية لأنها مدينة الشهداء والعطاء والتنوّع والثبات والعلم والتضحية، وأهمّها أنها مدينة الإمام الحسين".

اضاف: "سنخدمكم بأشفار العيون، هذا الشعار سيبقى في كلّ مكانٍ وزمان لأنّ كلّ ما نقدّمه من تضحيات وتقديمات هو من أجل خدمة الإنسان في هذا المجتمع المقاوم العصيّ على التحديات والأزمات".



وختم: "صمود الأهالي هو مقاومة وهذا المعرض الذي تنظّمه التعبئة التربوية مهمّ جداً وإشارة إلى التمسّك بالعلم الذي لا نحيد عنه" .



ثم جال بيرم وشرف الدين والحضور في اقسام المعرض، الذي يفتح أبوابه أمام الزائرين في "الريفولي مول" - الطابق الثالث، طيلة أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً .