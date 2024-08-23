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لبنان

أسامة سعد استقبل النواب صليبا وحمدان ومنيمنة وبحث معهم في المستجدات

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:58
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استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا النائبين نجاة صليبا وفراس حمدان.
وتناول المجتمعون، بحسب بيان "التنظيم"، "المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، لا سيما الحرب الصهيونية على غزة وجنوب لبنان، والتخوف من توسع الحرب. ولفت المجتمعون الى أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بلبنان". 
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واكد النائبان صليبا وحمدان "دور التنظيم الشعبي الناصري برئاسة امينه العام اسامة سعد في الوقوف الدائم الى جانب القضية الفلسطينة والقضايا الوطنية في مدينة صيدا وعلى صعيد الوطن". 
كما تم استعراض لبعض الملفات اللبنانية المعيشية والاقتصادية. وجرى التأكيد على ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية. 

واستقبل سعد النائب ابراهيم منيمنة، في حضور هانية الزعتري وعمر دندشلي، حيث تم تناول البحث في لبنان والمنطقة، وتطورات الحرب الصهيونية في غزة ولبنان، اضافة الى ملفات لبنانية، لا سيما ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية". 
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