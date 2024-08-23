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لبنان

في الاختصاصات كافة... الحلبي تسلم من سفير الجزائر أربعين منحة جامعية

Lebanon 24
23-08-2024 | 10:17
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، سفير الجزائر في لبنان السيد رشيد بلباقي، وعرض معه العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين وسبل تعزيزها ، وقدم السفير الجزائري للوزير أربعين منحة جامعية مخصصة للطلاب اللبنانيين في الاختصاصات كافة. 
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ورحب الوزير الحلبي بالسفير بلباقي ، ووجه اليه الشكر والتقدير على هذه المنح الجامعية ، ووجه الشكر من خلاله إلى الحكومة الجزائرية والجامعات الجزائرية التي أتاحت فرصة التخصص للطلاب اللبنانيين ، وأعطى توجيهاته إلى الإدارة المعنية للإعلان عن البدء باستقبال الطلبات من أجل العام الدراسي الجامعي الجديد .
كما نوه الوزير بموقف الجزائربشأن ارسال باخره الفيول الى لبنان وهي في طريقها اليه وهذا ليس غريبا على البلد الشقيق قياده وحكومه وشعبا تجاه لبنان.
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