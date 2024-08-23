في الاختصاصات كافة... الحلبي تسلم من سفير الجزائر أربعين منحة جامعية

استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، سفير الجزائر في لبنان السيد رشيد بلباقي، وعرض معه العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين وسبل تعزيزها ، وقدم السفير الجزائري للوزير أربعين منحة جامعية مخصصة للطلاب اللبنانيين في الاختصاصات كافة.

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ورحب الوزير الحلبي بالسفير بلباقي ، ووجه اليه الشكر والتقدير على هذه المنح الجامعية ، ووجه الشكر من خلاله إلى الحكومة الجزائرية والجامعات الجزائرية التي أتاحت فرصة التخصص للطلاب اللبنانيين ، وأعطى توجيهاته إلى الإدارة المعنية للإعلان عن البدء باستقبال الطلبات من أجل العام الدراسي الجامعي الجديد .

كما نوه الوزير بموقف الجزائربشأن ارسال باخره الفيول الى لبنان وهي في طريقها اليه وهذا ليس غريبا على البلد الشقيق قياده وحكومه وشعبا تجاه لبنان.