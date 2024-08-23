كرامي: تطبيق العدالة وحده يهدّئ بعضاً من حزن أهالي شهدائنا

كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "اكس"، لمناسبة الذكرى الـ ١١ لجريمة تفجير مسجدي ⁧‫التقوى والسلام‬⁩ في طرابلس: "نجدّد مطالبتنا بضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وانزال القصاص في مرتكبي هذه الجريمة النكراء، ونجدّد الايمان بأن تطبيق العدالة وحده هو من يهدّئ بعضاً من حزن اهالي شهدائنا في طرابلس".

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