بالفيديو.. صواريخ لبنانيّة تضرب صفد!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تمَّ إطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل عمليات اعتراض عددٍ من تلك الصواريخ.

وأفادت الصحيفة أيضاً عن دويّ صافرات الإنذار في مستوطنات دالتون، كرم بن زمرا، بيريا، كاديتا، وغوش حلب.

في غضون ذلك، حذرت "يديعوت أحرونوت" من ردّ فعل "حزب الله" المُحتمل على استهدافات إسرائيلية طالت لبنان، اليوم الجمعة، وأدّت إلى استشهاد 8 أشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحزب أطلق صاروخين مُضادين للدروع باتجاه قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية، زاعمة أن القصف لم يُؤدّ إلى وقوع إصابات بينما يواصل الجيش الإسرائيليّ تحقيقاته بالأمر.

وفي عدد من بلدات الجليل، تمت دعوة السكان للصلاة يوم يوم السبت ضمن مجموعات منُقسمة تفادياً لخلق تجمعات كبيرة مع ضرورة الالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية.

وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أن حالة التأهب القصوى في الشمال لرد "حزب الله" على اغتيال القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر، أو رد إيران على اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية، مستمرة، ولم تتراجع، على الرغم من المفاوضات بشأن تسوية صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش إننا "نهاجم ونتحرك ضد حزب الله في ضوء أهداف الحرب التي حددها وحددها المستوى السياسي".

(رصد لبنان24)



