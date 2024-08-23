بيانٌ من "الحزب".. قاعدة عسكريّة إسرائيلية تتعرّض للقصف

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عمليّة جديدة ضم قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وذكر الحزب أنَّ القصف طال مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية.