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لبنان
الدخان الأسود يُغطي بلدة الخيام.. ماذا استهدفت إسرائيل هناك؟
Lebanon 24
23-08-2024
|
11:47
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قصفت مدفعيّة العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخيام في جنوب لبنان، ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير فيها.
وذكرت المعلومات أن القصف استهدف خزاناً للوقود، ما أسفر عن تصاعد الدخان الأسود في المحلة.
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