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لبنان

بالأرقام.. بيانٌ يسردُ حصيلة شهداء وجرحى الغارات الإسرائيليّة اليوم

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:20
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أصدرت وزارة الصحة العامة، بياناً، أعلن فيه حصيلة مفصلة للشهداء والجرحى الذين سقطوا اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية.
 
وذكرت الوزارة أن 8 أشخاص استُشهدوا جراء القصف الإسرائيليّ، مشيرة إلى أنّه تم تسجيل إصابة 3 آخرين بجروح.
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وفي ما يلي قائمة بالحصيلة التي نشرتها الوزارة حتى الساعة:

- استشهاد شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في الغارة على بلدة عيتا الجبل.
- استشهاد ثلاثة أشخاص في غارة العدو الإسرائيلي صباحا على بلدة طيرحرفا. 

- استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل. 
 
- استشهاد شخص وإصابة شخص أخر بجروح في الغارة على بلدة عيترون. 

- استشهاد شخص في الغارة على بلدة معركة.
 
وطلبت الوزارة في بيانها من وسائل الإعلام، توخي الدقة في نقل المعلومات من خلال اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الطوارئ التابع للوزارة حصراً، وعدم نسب أي معلومات غير صادرة عن الوزارة وذلك تحت طائلة المسؤولية في ظرف بالغ الصعوبة يشهده لبنان وأهله.
 
 
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