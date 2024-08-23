قصفٌ إسرائيليّ يطالُ سوريا.. والإنفجارات سُمعت في شرق لبنان!

ذكرت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف ريف حمص ومحيط مدينة حماة.



في المقابل، تحدّثت معلومات أخرى عن أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للهجوم الذي قيل إنه جاء انطلاقاً من سماء لبنان، فيما سمعت أصوات الانفجارات أيضاً في منطقة البقاع - شرق لبنان.

ووقعت إصابتان جراء استهدف قرية أم حارتين غربي مدينة حمص ، وقرية الدوري شمالي المدينة، وقد جرى نقل الإصابات إلى أحد مشافي حمص لتلقي العلاج المناسب.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض مركز تابع لـ"حزب الله" في ريف حمص لغارات إسرائيلية.

كذلك، زعم المرصد أن التصدي للغارات الإسرائيلية قد فشل، مشيراً إلى أن الصواريخ وصلت لأهدافها.