البزري التقى بهية الحريري: لمزيدٍ من التعاون والجهوزية عبر خطة طوارئ في صيدا

استقبل النائب عبد الرحمن البزري رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائية السابقة بهية الحريري وأمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري ووفداً مرافقاً، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والعربية في ظل العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

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وشدد المجتمعون على "ضرورة التكاتف، وتوحيد الجهود ومواجهة التحديات بعيداً عن التمايزات خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، وبعد تعرّض مدينة صيدا لتكرار الإعتداءات الإسرائيلية"، مؤكدين "أهمية صيدا وخصوصية دورها وإرثها العروبي والوطني المقاوم". وشدد المجتمعون على "ضرورة التكاتف، وتوحيد الجهود ومواجهة التحديات بعيداً عن التمايزات خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، وبعد تعرّض مدينة صيدا لتكرار الإعتداءات الإسرائيلية"، مؤكدين "أهمية صيدا وخصوصية دورها وإرثها العروبي والوطني المقاوم".

ودعا المجتمعون إلى "مزيدٍ من التنسيق والإستعداد والجهوزية من خلال خطة طوارئ مُتكاملة تشارك فيها مُختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والأهلي والدوائر الرسمية المعنية".