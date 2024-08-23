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لبنان
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
Lebanon 24
23-08-2024
|
14:28
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أعلنت وزارة الدّفاع السورية، مساء اليوم، انه "حوالي السّاعة 35 : 19 مساء اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جويًّا من اتّجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".
وقالت الوزارة ان وسائط الدفاع الجويّ السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرة الى ان العدوان أدى إلى إصابة سبعة مدنيّين بجروح، كما وقعت خسائر ماديّة.
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وكان قد أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء اليوم الجمعة، أن انفجارات عنيفة دوت في ريف حمص استهدفت أكشاك بيع الوقود في ريف حمص الغربي، على طريق صافيتا- حمص في منطقة قرية خربة التينة.
كما استهدفت الضربات الإسرائيلية، وفق المرصد، مستودعات قرب مدينة حماة.
هذا وذكرت وسائل إعلام سورية أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدت لعدوان على مواقع في حماه.
لبنان
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