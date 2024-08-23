Advertisement

لبنان

"الإحباط كبير".. هكذا وصف إسرائيليون الوضع مع لبنان!

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1238099-638600463009201641.jpg
Doc-P-1238099-638600463009201641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدّثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن الوضع المتدهور في مستوطنات الشمال المُحاذية للبنان، من جرّاء الحرب المتصاعدة وتيرتها مع حزب الله، منذ تشرين الأول الماضي. 

وذكرت منصة إعلامية إسرائيلية تزايد تهديد "حزب الله" لمستوطنات الشمال، عبر الصواريخ، التي يطلقها منذ أكثر من 10 أشهر حتى اليوم.
Advertisement

وقالت المنصة إنّ حزب الله أطلق، في كانون الثاني، 344 صاروخاً على إسرائيل، بينما أطلق ما يزيد على ثلاثة أضعافها، في تموز الماضي، بحيث وصل الرقم إلى نحو 1100 صاروخ.
 
وأشارت إلى مقتل 44 إسرائيلياً، نتيجة هجمات حزب الله، منهم 24 مستوطناً، وأُصيب 271 إسرائيلياً، منهم 130 مستوطناً.
 
ورأت المنصة الإسرائيلية أنّ "الاتجاه واضح، والتهديدات تزداد، وخلاصة القول أنّ الشمال مهمَل بعد أكثر من 10 أشهر". 

"واقعٌ محبط"
وفي السياق ذاته، تحدّث الصحافي في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، عن "فراغ كبير يعيشه مستوطنو الشمال، في ظل غياب الحكومة والقيادة".

وذكر برنياع أنّ الواقع "محبط للغاية"، إلى درجة أنّ بعض المستوطنين "يرغب في الإضراب في الأول من أيلول، في أجهزة التعليم في جميع أنحاء إسرائيل، تضامناً مع العائلات في غلاف غزة وفي الشمال".

وأشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي، وسط كل ذلك، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال، "لا يملك إجابة، أو حلاً لما يجري في الشمال". 

ويأتي ذلك بينما شهدت الجبهة الشمالية في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، "تصعيداً غير مسبوق"، نتيجة ضربات حزب الله من لبنان، نحو المواقع والثكَن والمستوطنات الإسرائيلية، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقبل يومين، أشار مراسل القناة الـ"12" في الشمال، غاي فارون، إلى توجيهات للمستوطنين، تفيد بأنّ عليهم البقاء قرب الأماكن المُحصَّنة، وتقليص نشاطهم.

ولفت فارون إلى أنّ "المستوطنين في الشمال يتلقون الضربات تلو الضربات، ولا حياة مستقرة" لديهم، مشيراً إلى أن "من المفترض أن يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع ونصف أسبوع، لكن في الجليل لا يوجد كثير من السكان، ولا يوجد تعليم"، وأضاف: "أما في الجولان فلا توجد توجيهات لقيادة الجبهة الداخلية، لكن هناك كثيرين من المستوطنين يعيشون في غرف محصّنة". (الميادين نت)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2024-08-23
16:57 | 2024-08-23
16:45 | 2024-08-23
16:25 | 2024-08-23
16:09 | 2024-08-23
15:52 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24