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لبنان

صدرت رسمياً.. إليكم نتائج دورة "أمن الدولة"

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:50
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صدرت، اليوم الجمعة، النتائج الخاصة بدورة التطويع لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
 
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