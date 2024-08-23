التوتر يزداد.. "الحزب" يُمطر إسرائيل بـ60 صاروخاً من لبنان!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "حزب الله" أطلق 40 صاروخاً من لبنان باتجاه كريات شمونة، زاعمة أن معظم هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحزب أطلق أيضاً 20 صاروخاً باتجاه مدينة صفد، موضحاً أنّه تم اعتراض تلك القذائف فيما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة واندلعت حرائق في غابة بيريا.

ومساء، شنّ العدو الإسرائيلي، سلسلة من الهجمات الجديدة استهدفت عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وذكرت المصادر الميدانيّة أن القصف طال كفركلا، المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف ورامية، كما استهدف أيضاً أطراف بلدتي الطيبة وديرسريان.

7 عمليات لـ"حزب الله"

ومساء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 7 عمليات جديدة خلال فترة المساء، ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وهي على النحو التالي:

1- استهداف ثكنة راميم بالصواريخ

2- استهداف موقع حدب يارون

3- استهداف التجهيزات التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة

4- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد

5- قصف موقع المالكية بقذائف المدفعية

6- قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية

7- استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية

7 شهداء لـ"الحزب"

أيضاً، أعلن "الحزب" إستشهاد 7 عناصر له خلال اليوم الجمعة، وفيما يلي أسماؤهم:

- الشهيد الأول: محمد محمود نجم "كرار" مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان

- الشهيد الثاني: حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

- الشهيد الثالث: قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان

- الشهيد الرابع: حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان

- الشهيد الخامس: عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان

- الشهيد السادس: سعيد محمود ذياب "حيدر"مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان

- الشهيد السابع: المجاهد علي اكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع

كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي، أنّه قضى على سعيد دعيب عضو الوحدة الصاروخية لحزب الله في هجوم بمنطقة صور جنوبي لبنان.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان سقطت في الجليل الغربي دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أنّه استهدف منصة إطلاق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية عقب إطلاقها قذائف تجاه صفد شمالي إسرائيل.



