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لبنان

هذا المساء.. ماذا قصف "حزب الله" بـ"الكاتيوشا"؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 15:52
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع عسكريّ إسرائيلي.
 
وذكر الحزب أن العملية طالت ثُكنة يفتاح الإسرائيلية، وذلك بواسطة صليات من صواريخ الكاتيوشا.
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