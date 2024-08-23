أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع عسكريّ إسرائيلي.

وذكر الحزب أن العملية طالت ثُكنة يفتاح الإسرائيلية، وذلك بواسطة صليات من صواريخ الكاتيوشا.