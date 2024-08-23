متابعة حكومية لملف التجديد لليونيفل... وحجّار يستمع لإفادة ميقاتي حول الكهرباء

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يتركز الاهتمام الحكومي في الفترة الحالية على متابعة ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل".وفي هذا السياق اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في السرايا ، وبحث معه في آخر الاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد ل اليونيفيل.وقالت مصادر مواكبة ان البحث ما مازال على الصعيد التقني في الامم المتحدة ولم تبدا مناقشة ملف التجديد بعد. وأشارت الى أنّ الخبراء مازالوا في طور تبادل الاراء حول ما يطرحه لبنان لجهة تمسكه بالورقة التي قدمها وبالتجديد من دون تعديل . على ان يبدأ النقاش الفعلي الاسبوع المقبل.وكان بوحبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الايراني عباس عراقجي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد. وأعرب عن "تطلعه للتعاون مع الوزير عراقجي لخدمة مصالح البلدين". وشكر وزير الخارجية الايراني الوزير بوحبيب على تهنئته له بتوليه منصبه الجديد، وأعرب "عن تطلعه لأن يكون التعاون جيدا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبناني والايراني، ومصالح دول المنطقة". وقال عراقجي إنه "سيزور لبنان بالتأكيد، وهو يتطلع أيضا للقاء وزير الخارجية اللبناني في طهران في أقرب وقت ممكن".في المقابل، استمع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار الى الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، حول المعطيات والمعلومات التي ادت الى انقطاع الكهرباء.وكشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان لدى لبنان ما يكفي لمدة شهر او اكثر من الحاجة للمواد النفطية للاحتياجات الضرورية، لا سيما سيارات الاسعاف والمستشفيات وتأمين ضخ المياه.