30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد قطري في دمشق والعلاقات مع السعودية عادت
Lebanon 24
23-08-2024
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان الذيب في " الديار": طلبات المواعيد من رؤساء الاجهزة العربية والاوروبية لزيارة دمشق تتكدس على طاولة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء كفاح ملحم، وبالصف ينتظرون في صالون الاستقبال، وكان آخرهم وفد أمني قطري من كبار الضباط زار دمشق للمرة الثانية، وناقش مع اللواء ملحم وكبار الضباط السوريين العلاقة بين البلدين من مختلف جوانبها، وما اعتراها منذ العام ٢٠١١، والتأسيس لعلاقة جديدة تنهي كل ما حملته المرحلة الماضية من سلبيات.
Advertisement
واكد المطلعون على الملف، ان العلاقات بين سوريا والمغرب والكويت شهدت تطورات إيجابية ايضا، وهناك اتصالات على أعلى المستويات ستفتح الطريق لعودة العلاقات بشكل طبيعي. علما ان الكويت والمغرب هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا عودة سوريا الى الجامعة العربية في مؤتمر القمة العربي الأخير في البحرين.
وفي السياق، عادت قضية الصحافي الاميركي المعتقل في سوريا منذ ١٠ سنوات اوستن تايسن الى الواجهة، من بوابة تصريحين للرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن منذ اسبوع، طالبا فيه سوريا بالافراج عن تايسن بعد فشل المحاولة الأولى عام ٢٠١٩، وقاد عملية التواصل غير المباشر يومها اللواء عباس ابراهيم، وانتهت الاتصالات بعد تصريح عنيف لترامب ضد الرئيس الاسد قبل ايام من انجاز المهمة، عندها طلب اللواء علي المملوك من اللواء ابراهيم وقف المفاوضات، لكن سوريا اعترفت يومها بوجود تايسن في السجون السورية. على اثر التصريحات الاميركية، تشير المعلومات الى ان المخابرات القطرية والعمانية تحركت وتبرعت بلعب دور "وسطاء الخير"، والاتصالات تجري بسرية تامة، والشرط الأساسي لدمشق قيام مفاوضات مباشرة بين الدولتين السورية والاميركية وليس عبر الطرق الامنية، كما ان دمشق تتمسك بالانسحاب الاميركي من اراضيها. وفي المعلومات ان ضباطا اميركيين سيحضرون الى دمشق قريبا للبحث في عملية الافراج، في ظل حاجة هاريس لانجازه قبل الانتخابات الاميركية، وهذا ما يؤشر إلى مسار جديد في العلاقات مغاير لمرحلة ٢٠١١.
وحسب المتابعين ان الاتصالات العربية - الاوروبية مع دمشق تحولت حاليا الى علاقات من دولة الى دولة، ـ ولم تعد تقتصر على زيارات امنية، مع تمسك دمشق باستقلالية قرارها والوفاء للاصدقاء والحلفاء، الذين قاتلوا معها في عز الحرب الكونية عليها وفي مقدمهم روسيا وايران وحزب الله. فانفتاح دمشق على العرب لا يعني الانقلاب على الثوابت مطلقا، لكن سوريا دولة لها سياساتها ومصالحها، و العرب هم من عادوا اليها.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
Lebanon 24
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
06:32 | 2024-08-23
23/08/2024 06:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاهن ظن أنه العريس.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع جوزيف عطية خلال زفاف
Lebanon 24
الكاهن ظن أنه العريس.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع جوزيف عطية خلال زفاف
08:32 | 2024-08-23
23/08/2024 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
Lebanon 24
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
13:00 | 2024-08-23
23/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
14:28 | 2024-08-23
23/08/2024 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
16:25 | 2024-08-23
23/08/2024 04:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:44 | 2024-08-24
في وضح النار.. هكذا سرقوا 22500 دولار ولاذوا بالفرار
04:05 | 2024-08-24
قصف عنيف اسرائيلي على القرى الجنوبية... والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه
04:00 | 2024-08-24
نتنياهو متمسّك بقرار الحرب… فهل تفشل الجهود الدولية؟!
03:59 | 2024-08-24
طقس صيفي بامتياز.. هكذا سيودعنا آب
03:57 | 2024-08-24
هاشم: التصعيد الاسرائيلي تأكيد على محاولته توسيع نطاق المواجهات
03:53 | 2024-08-24
في طرابلس.. اندلاع حريق في محل لبيع المعجنات
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
24/08/2024 11:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 11:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 11:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24