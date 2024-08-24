Advertisement

لبنان

اتصالات حكومية مكثفة للتمديد للقوات الدولية وفق الصيغة المعتمدة العام الفائت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-08-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1238195-638600833939920373.jpg
Doc-P-1238195-638600833939920373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّلت المواجهات الميدانية بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب  موجة جديدة من التصعيد العنيف، واستهدافات نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي بالتوازي مع غارات وهمية متواصلة، وإدخال إسرائيل سلاح المروحيات بعد انقطاع لأشهر.
Advertisement
ويستمر الاهتمام الحكومي بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، للبحث في الاتصالات التي يجريها لبنان مع الدول المعنية في مجلس الامن للحفاظ على آلية التمديد لليونيفيل، كما حصل في المرة الماضية.
ووفق اوساط حكومية معنية " فان البحث العملاني في مسودة قرار التمديد ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل، وان النقاش حاليا لا يزال على مستوى الخبراء وتبادل الآراء حول ما يطرحه لبنان لجهة تمسكه بالورقة التي قدمها وبالتجديد من دون تعديل".
ووفق المعطيات فان لبنان سجل تحفظا على اقتراح بادخال تعديلات تقنية ولوجستية تتعلق بعمل القوات الدولية وحرية تحركها وصلاحياتها.
في الملفات الحكومية ايضا، وبنتيجة الاخبار الذي قدمه الرئيس ميقاتي الى النيابة العامة التمييزية في موضوع ازمة انقطاع التيار الكهربائي قبل ايام، وبناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، انتقل القاضي الحجار الى السرايا امس، واستمع الى رئيس الحكومة.
 وكشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان لدى لبنان ما يكفي لمدة شهر او اكثر من الحاجة للمواد النفطية للاحتياجات الضرورية، لا سيما سيارات الاسعاف والمستشفيات وتأمين ضخ المياه.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-08-24
04:05 | 2024-08-24
04:00 | 2024-08-24
03:59 | 2024-08-24
03:57 | 2024-08-24
03:53 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24