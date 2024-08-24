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لبنان

تقارب بين عونيين و"صقور" 14 آذار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2024 | 01:30
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لاحظ مراقبون ان العلاقة بين بعض قيادات "التيار الوطني الحر" وبعض السياسيين والاعلاميين من "صقور" المعارضة و"قوى الرابع عشر من اذار" قد تحسنت بشكل كبير وهذا ما ظهر علنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن القيادات العونية بادرت بشكل جدي للتقارب مع بعض قادة الرأي في الفريق المعادي لـ"التيار" ضمن استراتيجية تحسين صورة "التيار" في الشارع المسيحي.
وترى المصادر ان فشل التقارب السياسي بين قيادة "التيار" والمعارضة، وعودة التقارب مع "حزب الله" لم يمنع "التيار" من فتح ابواب جديدة مناقضة لتحالفاته السابقة لاهداف اعلامية ودعائية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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