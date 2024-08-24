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لبنان

جديد سوق الدولار.. هل عاد "صرّافو الشنطة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2024 | 01:45
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لوحظ أنّ صرّافين جُدداً انخرطوا في سوق الدولار الموازية، الأمر الذي يُعتبر لافتاً وسط استقرار سعر العملة الخضراء منذ نحو عامٍ وحتى الآن.
وما تبين، بحسب المعلومات، هو أنّ هؤلاء الصرافين ينشطون لصالح عددٍ من الأشخاص والجهات المتمولة، والتي ما زالت تسعى لشراء الدولار من السوق بمعزلٍ عن الطرق الأساسية لذلك والمتمثلة بالصرافين الشرعيين.
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أوساط ناشطة في القطاع المالي حذّرت من إعادة بروز ظاهرة "صرافي الشنطة"، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يعتبر مؤشراً غير مُطمئن ما يستدعي تحركاً جديداً من قبل الجهات المعنية لزيادة الضوابط ضمن السوق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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