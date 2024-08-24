عبدالله: بعد المساعدة النفطية 40 منحة دراسية للبنان من الجزائر

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "بعد المساعدة النفطية الإستثنائية لكهرباء لبنان، ها هي الجزائر تقدم 40 منحة دراسية للطلاب اللبنانيين، عبر وزارة التربية. كل الشكر للجزائر لهذه الوقفة مع وطننا في محنته، ولمساعدة شاباتنا وشبابنا على التحصيل الجامعي المتنوع، خاصة في ظل عودة الطبقية للأسف في التعليم الجامعي الخاص".

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