اعمال الصيانة على جسر عمشيت باتجاه بيروت مستمرة.. هذا ما كشفه وزير الاشغال

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افاد المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في بيان، بانه "بعد الانهيار الذي حصل على حائط الدعم الموجود على جسر عمشيت في جبيل، وذلك باتجاه بيروت وطرابلس معاً، الأمر الذي سبب خطراً على السلامة العامة، قامت الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، وبتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل بالكشف على الضرر الحاصل عليها، حيث تم الإيعاز بعدها مباشرة، ببدء أعمال المعالجة وإعادة ترميم حائط الدعم عند الجسر بدءا من الجهة باتجاه بيروت أولاً، على أن تنتقل الورشة بعد أيام قليلة لبدء المعالجة في الجهة المقابلة تجاه طرابلس.‎إن وزارة الاشغال العامة والنقل، تؤكد بأنها لن تدخر جهدا في القيام بواجباتها وفقاً للإمكانات المتوفرة لديها، وذلك حرصاً منها على السلامة العامة والمرورية في مختلف المناطق اللبنانية".