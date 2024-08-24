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لبنان

يسرقان قطع غيارٍ للسيّارات الفخمة من بيروت.. وامن الدولة يوقفهما

Lebanon 24
24-08-2024 | 03:21
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افادت المديرية العامة لأمن الدولة  في بيان، بان دوريّة منها  اوقفت ، اللبنانيّين (ع. ط.) و (ي. ع.)، اللذين يسرقان قطع غيارٍ للسيّارات الفخمة المركونة في بيروت، وتمّت مصادرة المسروقات التي يملكانها بعد دهم منزليهما، ويُجرى التحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختص.
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تنفيذاً لإشارة القضاء، تطلب المديريّة العامّة لأمن الدولة من المواطنين الذين تعرّضت سيّاراتهم مؤخّراً لسرقات مماثلة، التوجّه إلى مديريّة أمن الدولة في محلة الرملة البيضاء في بيروت، للتعرّف على القطع المسروقة وإجراء المقتضى لاسترجاعها".
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