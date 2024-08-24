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لبنان

في طرابلس.. اندلاع حريق في محل لبيع المعجنات

Lebanon 24
24-08-2024 | 03:53
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اندلع حريق صباح اليوم السبت داخل محل لبيع المعجنات في منطقة المنكوبين ـ طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتمّ السيطرة على النيران قبل امتدادها الى كامل المحل، والاضرار اتت مادية من دون وقوع اصابات في الأرواح.
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حريق

المنكوبين

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