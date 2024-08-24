طقس صيفي بامتياز.. هكذا سيودعنا آب

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ومعدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٣ و٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة خصوصا في الفترة المسائية، ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تنخفض في الداخل لتعود لمعدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم بدءًا من المساء وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية ليلاً.الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً واستقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بينما تلعب الرطوبة المرتفعة نسبياً دوراً في زيادة الشعور بالحر، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات أحياناً، ويبقى احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية فجراً.الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل.الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س، متقلبة ضعيفة ليلاً.الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٥%.حال البحر: منخفض الموج.حرارة سطح الماء: ٣٠°م.الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق.ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٦.ساعة غروب الشمس: ١٩:١٥.