في وضح النار.. هكذا سرقوا 22500 دولار ولاذوا بالفرار

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أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية وفي وضح النهار على سلب مبلغ مالي من ابن صاحب أحد المطاعم في منطقة القبة قدر بـ 22500 دولار، وذلك في محلة ساحة الكورة في طرابلس ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما اقدم مجهول على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعو "م.م" اثناء ركنها امام محله في منطقة التل طرابلس ولاذ بالفرار.