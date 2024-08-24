قوى الامن تكافح عمليّات تهريب الأشخاص... وتوقيفات بالجملة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة على المسالك التي تنشط فيها تلك العمليات.بتاريخَي 17 و 18-08-2024 وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات للمسالك المذكورة، اشتبهت بسيارة نوع مرسيدس لون أبيض دون لوحات، وفانَين نوع "هيونداي" الأول لون أبيض والثاني لون فضي على متنهم عدد من الأشخاص، وذلك في مناطق كوشا ومنيارة والجديدة، حيث نفّذت دوريات الشعبة مكامن محكمة أوقفت بنتيجتها سائقي السيارة والفانَين وهم كل من:- ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)- ي. د. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)- أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني).كما أوقفت برفقتهم /31/ شخصاً من الجنسية السورية، قاموا بإدخالهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وتم ضبط السيارة والفانين. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتهريب الأشخاص وإدخالهم خلسة إلى الأراضي اللبنانيةأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.