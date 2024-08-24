القصيفي استنكر التعرّض للقادري: لملاحقة المعتدين

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استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، في بيان، "تعرض الزميل اسامه القادري لاطلاق نار وهو في منزله ببلدة تعنايل ضمن نطاق بلدية زحله - المعلقه، من قبل أشخاص سبق أن وجهوا له تهديدا عبر ناطور المبنى الذي يسكنه. كما أفاد انه تعرض للضرب وكسرت يده قبل أربعة أيام. وقد وضع الزميل القادري ما يملك من معلومات في عهدة القضاء".وإذ جدد القصيفي إدانة ما حصل للزميل القادري، طالب الأجهزة الامنية ب"التحرك لتوقيف الفاعلين واحالتهم أمام القضاء لمحاكمتهم وإنزال القصاص بهم"، مؤكدا ان النقابة "ترفض وتدين معاملة الاعلاميين والصحافيين كافة بالعنف واستخدام السلاح في وجههم، وتحث الأجهزة الامنية على ملاحقة المعتدين ومحرضيهم واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار ما حصل من تعد غير مقبول على الإطلاق"