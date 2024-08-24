باسيل: الوضع ما عاد يتحمّل والتحرّك حتمي

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "اكس":

"كنا قدّمنا من عدّة اشهر، ضمن اجتماعات وثيقة بكركي، ورقة عمل خطية تحت عنوان "الصمود والشراكة"، اقترحنا فيها خطّة مواجهة باجراءات عمليّة وميدانية لكسر الأمر الواقع القائم.

تتضمّن الورقة خطوات اعلامية وسياسية وبرلمانية وقضائية وشعبية واقتصادية، على صعيد القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى مستوى الكنيسة والعلمانيين، وتصل الى تصعيد شعبي ومدني بمقاطعة شاملة اذا لم يتمّ التجاوب.

اليوم مع عدم انتخاب الرئيس، وحكومة تتعسّف بلاميثاقيتها واقتصاد ينهار وشعب يهاجر، وخطر حرب مفتوحة يتزايد، ومن دون معاتبة على الماضي، فلنذهب للمواجهة ضمن الدستور والقوانين والاهم ضمن الواجب بحماية الوجود لأن الأخطار تهدد وجودنا ووجود لبنان.الوضع ما عاد يتحمّل والتحرّك حتمي".