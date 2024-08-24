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لبنان

غارة إسرائيليّة على منزل في عيتا الشعب

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:46
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مسيّرة اسرائيلية أغارت على منزل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.
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عيتا الشعب

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