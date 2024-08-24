

Advertisement كما أشار في بيان آخر، إلة أنّ استهدف "موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة".‏

كذلك، أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تموضعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابه إصابة مباشرة".‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابها إصابة مباشرة".‏