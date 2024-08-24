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لبنان

3 بيانات لـ"حزب الله" عن عمليّاته ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
24-08-2024 | 06:10
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابها إصابة مباشرة".‏
 
 
كما أشار في بيان آخر، إلة أنّ استهدف "موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة".‏
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كذلك، أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تموضعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
 

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