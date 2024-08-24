عبدالله: يجب معالجة حاجات الناس ومتابعة مصالح المواطن

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دعا مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور الدولة وخصوصا الحكومة الى "الالتفات بالشكل المطلوب الى مطالب الناس وحاجات المواطنين بما يتلاءم مع الظروف الصعبة التي يعيشها البلد وعدم الاتكاء على اكتاف المواطنين في العديد من الملفات الحياتية الملحة في مجال الكهرباء والماء".واضاف: "من الكوارث السياسية اللبنانية والتي لا تشبه الكوارث الطبيعة ان يصبح المواطن فاقد الثقة والامل بمؤسسات الدولة التي باتت تتعرى من مسؤولياتها تجاه الناس تحت عناوين لا تغني ولا تثمن من جوع".ولفت الى "اهمية تحصين المجتمع المحلي بمزيد من الوعي والادراك لتطلعات الاجيال وتطويعها لخدمة الوطن دون الدخول في متاهات الدعاية والإعلان والاغراء".ودعا الى "وجوب وقوف المجتمع اللبناني الى جانب المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتعدياته المستمرة على لبنان".