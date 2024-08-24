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لبنان

تيمور جنبلاط عرض مع وفود اهلية ومناطقية قضايا مطلبية عامة

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:08
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عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة مع وفود اهلية واجتماعية وبلدية، تقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية قضايا انمائية وحياتية ومطلبية عامة، ابرزها من وفد مشترك من وادي خالد وجبل اكروم، تقدمه الامام الشيخ عبدالله المحمد الدويك، الذي اطلعه على الحاجات التربوية للمنطقة. 
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 والتقى وفدا من ادارة مدرسة "الشوف هاي سكول" والاهالي، لشكره على دعمه المدرسة، وايلائه الاهتمام اللازم بالقطاع التربوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ووفدا كبيرا من "جمعية ارضنا وسما" والذي يضم دكاترة واساتذة وطلابا من الجامعة اللبنانية من عدة مناطق. 

 كما اطّلع جنبلاط من رئيس واعضاء من مجلس بلدية حاصبيا على الجهود المبذولة بالنسبة للعائلات التي نزحت من قرى جنوبية باتجاه حاصبيا والاهتمامات المطلوبة، وفقا للتوجهات العامة بهذا الخصوص.

والتقى وفودا من عائلة صعب في الشويفات، عائلة البعيني في مزرعة الشوف، عائلة شاذبك من بلدة بعذران، الهيئة الادارية "للبيت الريفي في كفرفاقود"، بخصوص قضايا متعلقة بالتجهيزات، راشيا ومن عائلة حاطوم في بيروت.

 وتلقى النائب جنبلاط سلسلة مراجعات من اتحادات وبلديات من قرى في الجبل وباقي المناطق، متصلة بمطالبها الملحّة.

وشارك في اللقاءات النواب: بلال عبدالله، وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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