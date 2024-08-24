هجوم جويّ شنّه "حزب الله"... ماذا استهدف فيه؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ هجوما جويا بمسيّرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة".‏

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