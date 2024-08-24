إشكال بين شبان... وتضارب بالعصي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان تطوّر إلى تضارب بالعصي في محلة سوق العريض في طرابلس.

وقد تدخّل الجيش على الفور وعمل على ضبط الوضع.