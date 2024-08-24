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لبنان

إشكال بين شبان... وتضارب بالعصي

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان تطوّر إلى تضارب بالعصي في محلة سوق العريض في طرابلس.
 
 
وقد تدخّل الجيش على الفور وعمل على ضبط الوضع.
 
 
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