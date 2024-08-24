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لبنان

"التيّار": هذا الخبر عار من الصحة

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:44
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أكد "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على "إكس" أن "ما يتم تداوله من فبركات واتهامات بحق قيادة التيار الوطني الحر عن تدخلات في القضاء والعلاقة مع أحد المصرفيين عارٍ من الصحة ويدخل في إطار التشويه المتواصل والإغتيال المعنوي لرئيس "التيار".
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