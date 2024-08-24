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لبنان
"القوات": نضالنا وجهودنا المشتركة مع أهلنا في طرابلس مستمرة في سبيل تحقيق العدالة
Lebanon 24
24-08-2024
|
08:44
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"في الذكرى السنوية الحادية عشرة لجريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى، تجدّد "القوات اللبنانية" تضامنها مع أهل طرابلس، وتطلب الرحمة لشهدائها، وتؤكد التضامن مع عائلات الضحايا والمصابين، وتعبّر عن الإجلال للصمود الدائم لأهالي الفيحاء في وجه بطش واجرام نظام الاسد في لبنان".
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أضاف: "إنّ تفجير مسجدي السلام والتقوى جريمة ضدّ الإنسانية وضدّ منطق قيام الدولة، وهي من ضمن سلسلة جرائم أقدم عليها محور الشرّ في لبنان من أجل زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد ونشر الفوضى".
وختم البيان: "نضالنا وجهودنا المشتركة مع أهلنا في طرابلس مستمرة في سبيل تحقيق العدالة في القضايا الوطنية كافّة، إن كانت اغتيالات أم زج للبنان واللبنانيين بحرب أضرّت كثيرًا بلبنان ولم تفد فلسطين بشيء".
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