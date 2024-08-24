Advertisement

لبنان

"القوات": نضالنا وجهودنا المشتركة مع أهلنا في طرابلس مستمرة في سبيل تحقيق العدالة

Lebanon 24
24-08-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1238383-638601111421915590.jpg
Doc-P-1238383-638601111421915590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

"في الذكرى السنوية الحادية عشرة لجريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى، تجدّد "القوات اللبنانية" تضامنها مع أهل طرابلس، وتطلب الرحمة لشهدائها، وتؤكد التضامن مع عائلات الضحايا والمصابين، وتعبّر عن الإجلال للصمود الدائم لأهالي الفيحاء في وجه بطش واجرام نظام الاسد في لبنان".
Advertisement

أضاف: "إنّ تفجير مسجدي السلام والتقوى جريمة ضدّ الإنسانية وضدّ منطق قيام الدولة، وهي من ضمن سلسلة جرائم أقدم عليها محور الشرّ في لبنان من أجل زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد ونشر الفوضى".

وختم البيان: "نضالنا وجهودنا المشتركة مع أهلنا في طرابلس مستمرة في سبيل تحقيق العدالة في القضايا الوطنية كافّة، إن كانت اغتيالات أم زج للبنان واللبنانيين بحرب أضرّت كثيرًا بلبنان ولم تفد فلسطين بشيء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2024-08-24
11:26 | 2024-08-24
11:00 | 2024-08-24
10:39 | 2024-08-24
10:21 | 2024-08-24
09:49 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24