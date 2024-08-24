30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج حسن تابع ملف تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية
Lebanon 24
24-08-2024
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن عن كثب ملف تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية الى لبنان، لاسيما تهريب عنب المائدة، في إطار حرص وزارة الزراعة على حماية المزارعين.
وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة، شملت وزارة الداخلية، إدارة الجمارك، والمديرية العامة لأمن الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، لتفعيل مكافحة التهريب والتشدد في مراقبة النقاط الحدودية، خصوصاً ان عملية التهريب تؤثر سلبًا على المزارعين والأسواق المحلية.
Advertisement
وأصدر الوزير الحاج حسن توجيهاته لفرق الوزارة للقيام بجولات ميدانية على أسواق الجملة، للتأكد من سلامة البضائع المعروضة صحياً وقانونياً، وإعداد تقارير بالاجراءات المتخذة وعمليات المتابعة.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة الزراعة جميع النقابات الزراعية وخصوصاً نقابات أسواق الجملة إلى التعاون الكامل، والتنسيق مع الجهات المختصة، للمساهمة في مكافحة التهريب بكل أنواعه، والإبلاغ الفوري عن أي محلات يشتبه في تورطها في بيع منتوجات زراعية مهرّبة.
وإذ تجدد وزارة الزراعة تأكيد التزامها المستدام بحماية القطاع الزراعي وضمان استقرار الأسواق المحلية، فإنها تشدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق هذا الهدف وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
Lebanon 24
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
13:00 | 2024-08-23
23/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
16:25 | 2024-08-23
23/08/2024 04:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
14:28 | 2024-08-23
23/08/2024 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
02:51 | 2024-08-24
24/08/2024 02:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
16:09 | 2024-08-23
23/08/2024 04:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2024-08-24
مفاجآت بالأرقام.. "حزب الله" قادر على ضرب كل إسرائيل!
11:26 | 2024-08-24
عدوان: قرار الحرب والسلم ليس بيدنا
11:00 | 2024-08-24
تفاصيل مثيرة عن منشأة حزب الله "عماد 4".. هذه القصة الكاملة!
10:39 | 2024-08-24
عمليات جديدة.. ماذا قصف "الحزب" هذا المساء؟
10:21 | 2024-08-24
رئيس بلدية المرج يعلن عن إقامة ملعب رياضي على أرض المقاصد
09:49 | 2024-08-24
لقاء "تحالف وطني" والتنظيم الشعبي الناصري: لتشكيل جبهة معارضة وطنية
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
24/08/2024 19:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 19:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 19:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24