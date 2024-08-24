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لبنان

لقاء "تحالف وطني" والتنظيم الشعبي الناصري: لتشكيل جبهة معارضة وطنية

Lebanon 24
24-08-2024 | 09:49
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التقى وفد من "تحالف وطني" قيادة التنظيم الشعبي الناصري في مكتب التنظيم في صيدا، بمشاركة النواب بولا يعقوبيان وأسامة سعد وشربل مسعد.

وبحسب بيان، عرض المجتمعون الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وتوقفوا عند مختلف الأزمات الداخلية التي يعاني منها اللبنانييون في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وما يتهدد لبنان من مخاطر المواجهة مع العدو الإسرائيلي.
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وتناول البحث بعض الاقتراحات الكفيلة بالتصدي لتداعيات تلك المخاطر، كما جرى التركيز على أهمية العمل المشترك على المستويين النيابي والسياسي والشعبي لتشكيل جبهة معارضة وطنية تتصدى لسياسات أفرقاء المنظومة الطائفية الحاكمة، التي أفلست البلاد ولا تزال تمعن في تفكيك أواصر الروابط الاجتماعية بين اللبنانيين على قاعدة شدّ العصب الطائفي والمذهبي.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على متابعة تحويل المقترحات التي جرى التداول بها إلى خطة عمل، بالتعاون مع العديد من الأفرقاء الوطنيين.
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