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لبنان

رئيس بلدية المرج يعلن عن إقامة ملعب رياضي على أرض المقاصد

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:21
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اعلن رئيس بلدية المرج منور الجراح إقامة ملعب كرة قدم على ارض جمعية المقاصد، بالتعاون مع بلدية المرج، كاشفاً أنه كان سيحدث مسبقا، لولا الوقت الذي استنفذه دراسة المشروع والوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان والوضع الامني في المنطقة بشكل عام.
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ولفت الجراح إلى ان "هذا الملعب نموذجي بمواصفات عالية، وسيبدأ العمل به في النصف الاول من شهر ايلول المقبل، شاكراً لجمعية المقاصد والدكتور فيصل سنو  الجهود لإنجاز المشروع.

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